◆春季教育リーグロッテ２―８巨人（１１日・ロッテ浦和）巨人の増田陸内野手（２５）が１１日、４打数４安打５打点の活躍を見せ、１軍昇格へ猛アピールした。春季教育リーグ・ロッテ戦（ロッテ浦和）に「３番・二塁」で先発出場。初回１死三塁の第１打席で右前に先制適時打を放つと、バットが打ち出の小づちと化した。第２打席で右中間二塁打、第３打席で中堅に二塁打を放つと、第４打席は再び右前へ。４打席連続の適時打と