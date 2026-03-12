Ｊ２ジュビロ磐田は１１日、次節（１４日）のホーム・Ｊ２札幌戦に向けて、静岡・磐田市内で公開練習。１９０センチの長身ＦＷマテウスペイショット（３０）が、勝利への意欲を見せた。この日の紅白戦では中央からのスルーパスに鋭く反応。ゴール前で長い足を思い切り伸ばし、相手ＧＫより一瞬早く触って流し込んだ。まだリーグ戦では無得点ながら、８日に行われたＪ２藤枝との強化試合で１ゴール。「試合勘は鈍っていない。体