【ヤンゴン共同】ミャンマー西部ラカイン州で8日、国軍が捕虜収容所を空爆し、116人が死亡した。地域を支配し、国軍に抵抗を続ける少数民族武装勢力「アラカン軍（AA）」が11日、発表した。AAは声明で「空爆で犠牲になった捕虜の数としては最大だ」としている。AAによると、国軍は8日午前から午後にかけて3時間半、戦闘機で空爆した。死亡したのは主に捕虜として拘束していた国軍兵士だが、民間人も含まれるとしている。負傷者