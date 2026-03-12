ニューヨーク・タイムズは11日、イランで175人の少女らが死亡したとされる小学校への攻撃について、アメリカ軍が誤って攻撃したとする暫定の調査結果をまとめたと報じました。アメリカ軍の過失で多数の児童が殺害されたということになれば、世論は軍事作戦に反対へと大きく傾く可能性があります。ニューヨーク・タイムズは11日、当局者らの話として、アメリカ軍が古いデータに基づき攻撃目標を設定し、誤って小学校を攻撃したとす