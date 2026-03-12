原油価格のさらなる高騰への懸念が広がる中、ホルムズ海峡の封鎖を宣言するイランの革命防衛隊は「1バレル=200ドルとなるのを覚悟しろ」と警告しました。タイ外務省によりますと、11日、ホルムズ海峡を航行していたタイ船籍の貨物船が攻撃されました。乗組員20人が救助されましたが、3人が行方不明になっているということです。イラン革命防衛隊は「タイの貨物船が警告を無視し、ホルムズ海峡を不法に通過しようとしたため攻撃した