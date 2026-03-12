6月19日に公開される舘ひろし主演のコメディ映画『免許返納!?』の追加キャストとして、大地真央、真矢ミキ、南野陽子、MEGUMI、八嶋智人の出演が発表され、あわせて本予告とメインビジュアルが公開された。 参考：西野七瀬、『免許返納!?』で舘ひろしのマネージャー役に黒川想矢×吉田鋼太郎×宇崎竜童も 本作は、『永遠の0』『ラーゲリより愛を込めて』の林民夫が脚本を手がけ、『俺物語!!』や『かぐや