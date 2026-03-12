2023年9月に二度目のトミー・ジョン手術を受け、2024年の間は打者に専念していた大谷翔平。二刀流選手の復帰計画はドジャースにとっても手探りで、数々の苦難に直面していた。それでも大谷が二刀流にこだわる理由とは。※本稿は、アメリカ人野球記者のビル・プランケット『SHO-TIME 4.0 大谷翔平 二刀流復活と連覇の軌跡』（徳間書店）の一部を抜粋・編集したものです。テキサス3連戦中に大谷翔平は父親になった大谷の私生活の大