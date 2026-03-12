イラン情勢を受けて原油の先物価格が急上昇し、1バレル＝100ドルの大台を突破した。約3年8カ月ぶりの高値水準だ。すでに国内のガソリン価格も値上がりしていて、3月11日週は1リットル160円を超える見通し。この様子だと原油価格の上昇は予想を超え、1リットル200円になる現実味が増している。今後のシナリオを試算した。（桃山学院大学経営学部教授小嶌正稔）ガソリン価格は200円を超えるか？原油上昇のみならず「円安」も影響