女優の大地真央（70）と真矢ミキ（62）が、舘ひろし（75）主演の映画「免許返納！？」（監督河合勇人、6月19日公開）に出演。私生活でも親交の深い宝塚の先輩後輩が映画で初共演する。舘演じるアクションで鳴らした俳優が、70歳を過ぎて免許返納を迫られるコメディー。2人は、舘の俳優仲間（宇崎竜童）の最初と2番目の妻役で登場する。大地は「真矢さんとは時々お食事に行ったりしていますので、すぐにあうんの呼吸でお芝居が