◇第80回JABA東京スポニチ大会最終日決勝JFE西日本10―4JR東日本（2026年3月11日神宮）準決勝、決勝が11日、神宮球場で行われた。JFE西日本が決勝で10―4でJR東日本を下して初優勝。今年の日本選手権（10月31日開幕、京セラドーム）の出場権を獲得した。チーム最年長の古田塁内野手（30）が準決勝で逆転サヨナラ打、決勝では2ランを放つ活躍でMVPを受賞した。MVPを決める快弾は左翼席に着弾した。笑顔でダイヤモンドを