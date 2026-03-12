２０２５年の秋盾覇者マスカレードボール（牡４歳、美浦・手塚久）が、予定していた大阪杯（４月５日・阪神）への出走を見送ることが分かった。６日に左後肢の歩様の乱れを確認。検査の結果、異常はなかったものの、大事を取って出走を自重。１２日に、宮城県の社台Ｆ山元へ放牧に出される。なお、今後の選択肢を増やすため、クイーンエリザベス２世Ｃ・Ｇ１（４月２６日・香港シャティン）への予備登録を行った。１１日に所属