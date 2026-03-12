◇オープン戦日本ハム3−1楽天（2026年3月11日静岡）超高校級スラッガーとして、かつてアーチを描いた思い出の静岡・草薙で、日本ハム・奈良間大己内野手（25）が大きな歓声を浴びた。11日の楽天とのオープン戦。2点リードで迎えた9回1死三塁、右前適時打で貴重な追加点をもたらした。「ファンの皆さんがたくさん応援に来てくれたので、その期待に応えられて良かった。なんとかつなげようと思った。最後の一本、いい場面