「有力馬次走報」（１１日）有力馬の次走報は「うま屋ギガ盛り」にお任せ！東西トレセンで連日取材を続ける取材班が最新情報をお届けします。◇◇◆ドバイＷＣデー諸競走（２８日・ＵＡＥメイダン）関連の動向。ドバイシーマＣ・Ｇ１（芝２４１０メートル）を予定していたダノンデサイル（牡５歳、栗東・安田）は出走を辞退。大阪杯（４月５日・阪神、芝２０００メートル）に向かうと管理する安田師がＸで発表した。