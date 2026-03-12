◇オープン戦ソフトバンク15―2巨人（2026年3月11日みずほペイペイD）昼夜合わせて4安打目となる強烈な一発で開幕1軍入りに向けてアピールした。ソフトバンクの広瀬隆が8回2死一塁の場面で代打起用され、左翼席に1号2ランを放った。「力みもなく、いいポイントで打てた。年齢の近い若手が結果を出しているので負けないようにしたい。大卒3年目で勝負の年だと思っているので」午前6時半起きでタマスタ筑後で行われた春