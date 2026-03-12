テレビ朝日は12日、ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートペアで金メダルを獲得した“りくりゅう”こと三浦璃来（24）、木原龍一（33）組（木下グループ）が、3月20日放送の「徹子の部屋」特別編（金曜後8・10）に出演すると発表した。“りくりゅう”はショートプログラム（SP）5位から、フリーでは世界歴代最高得点の演技で、オリンピック史上最大といわれる“大逆転V”をはたし、日本中に歓喜の渦を巻き起こした。「徹