右肘関節炎で離脱していた日本ハム・清宮幸が約3週間ぶりに実戦復帰を果たした。春季教育リーグのオイシックス戦（鎌ケ谷）に「2番・DH」で出場し、2打数無安打。1打席目は二ゴロ、2打席目は見逃し三振に倒れて4回に代打を送られて交代となった。新庄監督は「感覚もなくなってきているだろうし、ゆっくり。7、8試合見ながら」と話した。