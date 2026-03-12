2026年3月10日、中国メディア・騰訊新聞は「中国製折り畳みスマホはなぜ『赤字覚悟の宣伝商売』なのか？」と題し、メモリ価格が急騰する中でも中国の折り畳みスマートフォンメーカーが価格据え置き戦略を貫いている背景を報じた。記事は、調査会社トレンドフォースの推計として、26年1〜3月の従来型DRAM取引価格が前期比で90〜95％もの上昇になる見通しを紹介し、調査会社カウンターポイント・リサーチのアナリストが、フラッグシ