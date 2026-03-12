◇オープン戦日本ハム3ー1楽天（2026年3月11日静岡）日本ハムの新外国人カストロ（ブルージェイズ）の猛アピールが止まらない。0―0の8回無死一塁。左翼フェンスを越える決勝2ランを放った。オープン戦4戦3発、実戦4本目のアーチを描き「チャンスボールだったので、しっかり打てたかな」と胸を張った。ドミニカ共和国出身。メジャー通算22本塁打の実績を持つ男も郷には入れば郷に従う。サインが多い新庄野球にも「違う国