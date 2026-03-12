ＪＲＡは１１日、池添謙一騎手（４６）＝栗東・フリーと高杉吏麒騎手（２０）＝栗東・藤岡健に対し、通信機器（スマートフォン）の不適切使用を理由に、２１、２２日の開催日２日間における騎乗停止処分を決定したと発表した。両騎手は７日、阪神競馬場から中山競馬場への移動中（池添はタクシー車内、高杉は列車内）に自身のスマートフォンを使用し、ＮｅｔｆｌｉｘおよびＪＲＡ−ＶＡＮの通信を伴うコンテンツを視聴。調整ル