◇第80回JABA東京スポニチ大会決勝JR東日本4―10JFE西日本（2026年3月11日神宮）JR東日本は7回に4点を返し、コールド負けを免れるのが精いっぱいだった。2回に8失点し、打線も6回まで2安打。完敗で05年以来の優勝はならなかった。浜岡武明監督は「やはり2回の失点がね。勝ち切れれば良かったけど…」と無念の表情を浮かべつつ、「新人の山口らが使えることが分かったし、都市対抗の予選会場の神宮で4試合できたのが