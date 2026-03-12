◇オープン戦ソフトバンク15―2巨人（2026年3月11日みずほペイペイD）恩返し満弾だ――。ソフトバンクは11日、巨人とオープン戦を行い、秋広優人内野手（23）が初回2死からオープン戦トップに並ぶ3号満塁本塁打を放った。相手は昨季途中まで所属の古巣であり、くしくも同じ身長2メートル1の新外国人右腕ウィットリーからの一発。3安打5打点と“シン秋広”が覚醒中だ。成長を喜ぶように、自主トレの師匠である山川穂高内野