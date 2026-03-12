WBCに侍ジャパンのアナリストとして参加しているウィル・アイアトン氏（37）がスポニチ本紙のインタビューに応じた。ドジャースではデータ分析担当としてワールドシリーズ（WS）連覇に貢献し、大谷翔平投手（31）の通訳も担当。アナリスト就任までの舞台裏や、WBC連覇に懸ける思いを語った。（取材・柳原直之）WS連覇のド軍で見慣れた光景が、侍ジャパンでも広がっている。ベンチでタブレット端末を片手に戦況に目を光らせ、