「金鯱賞・Ｇ２」（１５日、中京）前駆はしっかり沈んでいて、肩の引き出し方も柔らかい。重賞で４戦連続２着中のドゥラドーレスが、重賞初制覇を目指して状態を上げている。１１日の美浦Ｗでは戸崎圭を背に３頭併せ。外先行のドゥカート（４歳３勝クラス）、内から追走するカーラデマドレ（４歳２勝クラス）の間に入り、約２馬身の間合いを取り、縦列で向正面を発進。６Ｆ８３秒４−３７秒４−１１秒６のタイムで最後は前者と