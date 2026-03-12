◇第80回JABA東京スポニチ大会準決勝JFE東日本2―9JR東日本（2026年3月11日神宮）JFE東日本は先発の加藤が2回途中7失点と打ち込まれ、反撃も2点しかなくコールド負けを喫した。落合成紀監督は「（敗因は）先発ですね。今日の加藤、そして蒔田の2人がしっかりしないとチームは勝っていけない。しっかりしろと書いてください」と3年目の主戦投手2人に奮起を促した。決勝での西日本との“JFE対決”を逃し、悔しさいっぱい