◇オープン戦ソフトバンク15―2巨人（2026年3月11日みずほペイペイD）ソフトバンクの山川が弟子に続いた。2回2死一、二塁、フルカウントから左腕・松浦の直球をつかまえ右中間へオープン戦1号3ランを放った。比較的珍しい逆方向への一発。「いい感覚かどうかは分からないが、しっかりスイングができたという段階。ホームランが出て良かったですが、大事なことはいい感覚を出せるようにというところなので」と冷静に受け止