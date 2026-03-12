米国に戦いの舞台を移し、ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）連覇に挑む日本代表「侍ジャパン」。準々決勝以降でもキーマンとなりそうなのが周東（ソフトバンク）だ。俊足を生かした走塁と外野守備に加え、１０日のチェコ戦ではＷＢＣ初アーチとなる３ランを放ち、走攻守で「切り札」となれることを証明した。井端監督が「非常に手こずった」と振り返ったチェコ戦。格下相手に苦戦する流れを変えたのは、周東の一撃