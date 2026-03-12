ニューヨーク証券取引所＝2025年12月（ゲッティ＝共同）【ニューヨーク共同】11日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は続落し、前日比289.24ドル安の4万7417.27ドルで取引を終えた。緊迫した中東情勢に伴う供給不安から原油相場が上昇し、投資家がリスク回避の姿勢を強めた。日米欧など国際エネルギー機関（IEA）加盟国が石油備蓄の協調放出を決定したが、原油価格の上昇抑制効果は限定的だった。2月の米消費者物価指