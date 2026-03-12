◇第80回JABA東京スポニチ大会準決勝NTT東日本5―6JFE西日本（2026年3月11日神宮）NTT東日本は9回に2点差を逆転しながら、直後に登板した寺嶋が2死満塁から再逆転のサヨナラ右越え二塁打を浴びた。北道貢監督は「もう1試合（決勝を）戦いたかった。終盤の展開は課題ですが、準決勝に進めたことは成長を感じる」と一定の評価。昨季まで6年間広島に在籍した新加入の韮沢は「3番・二塁」で4打数1安打にとどまり「一発勝負