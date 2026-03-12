「スプリングＳ・Ｇ２」（１５日、中山）スムーズな走りを見せた。新馬戦−ひいらぎ賞と無傷２連勝中のクレパスキュラーは１１日、美浦坂路でタイセイモノリス（３歳未勝利）と併せ、４Ｆ５１秒９−３８秒３−１２秒４の時計で併入。パートナーの後ろからリズム良く追走し、徐々に加速して最後にしっかり脚を使った。栗田師は「いい時計で走れたし、息遣いも良かったです」と納得の表情だった。高い能力を秘めつつも、あふれ