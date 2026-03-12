JR九州は10日、嵐とDREAMS COME TRUEの公演が福岡で行われる4月24〜26日、臨時列車を運行すると発表した。【写真】5人そろって柔らかな笑顔で…嵐のアーティスト写真嵐は4月24〜26日、みずほPayPayドーム福岡で公演を行う。DREAMS COME TRUEは同25、26日、マリンメッセ福岡A館でライブする。25、26日は、鹿児島中央午前8時54分発10時半着のさくら、鹿児島中央午前10時2分発11時39分着のさくらをそれぞれ運行。24、25日は博多