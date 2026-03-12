「8週齢規制」とは 生後8週（56日）に満たない子猫や子犬を販売したり、販売のために展示したりすることを禁止したルールです。2021年6月1日から、日本の動物愛護管理法に基づいて正式に施行されました。 この規制の対象となるのは、ペットショップやブリーダーなどの登録業者（第一種動物取扱業）です。一般の飼い主が子猫を知人に譲る、保護活動をしているボランティアから引き取るといったケー