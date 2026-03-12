WBCワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で侍ジャパンは1次ラウンド・プールCを全勝突破した。戦いの舞台を米マイアミに移すが、菅野智之投手（ロッキーズ）が巨人時代のチームメート・岡本和真（ブルージェイズ）を“いじった”ことで、カナダから予想外のリアクションが届いた。菅野は10日のチェコ戦後、自身のXを更新。「今日も守備お疲れ様でした！」との文面で、後輩・岡本和真（ブルージェイズ）の写真を添えた。