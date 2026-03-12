まともだと思っていた上司が、残念な勘違い上司になってしまった――。投稿を寄せた神奈川県の50代男性（事務・管理／年収700万円）は、転職先で出会ったある上司について振り返った。初対面の時は、しっかりと成長意欲がある人に見えたというが、昇進していくとおかしな面が出てきたようだ。（文：長田コウ）「大企業の役職者の役割イメージで仕事するように…」「昇進するごとに自分の仕事も部下に振り分けるようになり、大企業