労働環境が悪かったり、自分が明らかに正当に評価されない、といった職場は早めに見切りをつけたほうがよさそうだ。投稿を寄せた熊本県の50代女性（医療・福祉・介護）は、障がい児の学童で働いている。以前の職場を辞め、大きく環境が好転したようだ。（文：長田コウ）「辞めて本当によかったとしみじみ思います」「会社を辞めて、休みが増えた！給料もアップした、研修を受けたり資格を取らせてもらえて、スキルアップできた」休