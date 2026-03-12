納得できない理由で報酬をカットしてきたり、コンプライアンス意識が希薄だったりするような会社では働き続けることはできない。投稿を寄せた50代男性（営業）は、今の会社に対して完全に見切りをつけている。どうやら社内はパワハラが常態化し、会社側もそれを見て見ぬふりしているようだ。（文：長田コウ）「やばい会社なのか、ありえない、終わってるな」男性は職場の実態について、こう明かす。「離職率の高さ、上司の好き嫌い