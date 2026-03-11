フルフェイスが適している理由とは？ ツーリング向けヘルメットといえば、オープンフェイス（ジェット）ヘルメットやシステムヘルメットが人気だが、特に長距離を走るならやっぱりオススメはフルフェイスだ。 オープンフェイスは、開放感や軽快感といった面にメリットがあるが、安全性や静粛性といった面ではフルフェイスに及ばない。 一方で、フルフェイスとオープンフェイスの良いとこ取りで