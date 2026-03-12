白洲迅が主演を務めるドラマ『３．１１〜東日本大震災15年 福島第一原発事故 命の戦い〜』（フジテレビ系／3月13日21時放送）のナレーションを津田健次郎が担当。さらに、ドラマ内でフジテレビが独自入手した放水記録映像が流れることも決定した。【写真】元宝塚・礼真琴、ドラマ『３．１１』で看護師長役に本作は、15年前の2011年3月11日に起きた東日本大震災発生時の「福島第一原子力発電所事故」を題材にしたドキュメンタリ