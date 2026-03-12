高橋一生が主演する4月スタートのドラマ『リボーン 〜最後のヒーロー〜』（テレビ朝日系／毎週火曜21時）に、中村アンがヒロイン役で出演することが決定した。【写真】高橋一生が“転生”!?ドラマ『リボーン』ビジュアル本作は、富と名声を手にしたIT社長が、借金を抱える下町商店街の青年へと転生し、生まれ変わった意味を探りながら人生をやり直していく再生の物語。テレビ朝日ゴールデン帯連続ドラマ初主演となる高橋が、