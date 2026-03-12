俳優・舘ひろし（７５）の主演映画「免許返納！？」（河合勇人監督、６月１９日公開）に、女優の大地真央（７０）と真矢ミキ（６２）が出演することが１１日、分かった。大御所女優役の大地は、ＮＨＫ大河ドラマ「功名が辻」以来２０年ぶりとなる舘との共演に「大変うれしく思っております」。元宝塚トップスター同士で親交のある真矢とは初共演で「すぐに阿吽（あうん）の呼吸でお芝居ができ楽しく撮影することができました」