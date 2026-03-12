ＷＢＣ１次ラウンド（Ｒ）Ｂ組で大波乱が起きた。スーパースター軍団の米国代表がイタリア代表に大金星を献上し、３勝１敗で終了。Ｂ組上位２チームは１１日（日本時間１２日）のイタリア―メキシコ戦の結果次第となるが、米国はイタリアの勝利を待つ格好となった。メキシコが勝利した場合は失点率が運命を左右するが、米国はこの試合の８失点が重くのしかかる。また、同日にＤ組でドミニカ共和国―ベネズエラ戦が行われ、負けた