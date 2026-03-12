先月行われたミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートペアで日本人初となる金メダルを獲得した三浦璃来、木原龍一の“りくりゅう”ペアが２０日放送の「『徹子の部屋』特別編」（後８時１０分）に出演することが１１日、分かった。約４年ぶりの出演となる２人は、自ら演技を解説。”りくりゅう”ファンという司会の黒柳徹子が２人の功績をたたえながら、大会の舞台裏やペアの絆、意外な素顔に迫る内容となっている。