◆大相撲春場所４日目（１１日、エディオンアリーナ大阪）東前頭２枚目・藤ノ川が横綱・豊昇龍をはたき込んで金星を獲得した。横綱初挑戦から同一場所で２日連続の金星は２０１４年名古屋場所の大砂嵐以来、２人目。綱取りの大関・安青錦は西前頭２枚目・美ノ海に寄り倒されて早くも２敗を喫した。大関・琴桜も関脇・高安に寄り切られ、横綱、大関が総崩れの波乱となった。４１歳の西前頭９枚目・玉鷲は幕内１４７１回出場とし、