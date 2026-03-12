矢作芳人調教師（６４）＝栗東＝は１１日、ドバイで調整を続けるフォーエバーヤングが予定通り、ドバイ・ワールドＣ・Ｇ１（３月２８日、メイダン競馬場）に参戦する方針であることを明かし、現在の状況を説明した。中東情勢の悪化から、動向が注目されていたが、強い口調で言い切った。「自分としては日本のマスコミ報道との距離感にとても困惑しています」。連覇を果たしたサウジＣからドバイへ転戦した愛馬に携わる荒木助手