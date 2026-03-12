◆スプリングＳ追い切り（１１日・美浦トレセン）今週の重賞の追い切りが１１日、東西トレセンで行われた。皐月賞トライアルの第７５回スプリングＳ・Ｇ２（１５日、中山＝３着まで優先出走権）に臨むクレパスキュラーは美浦・坂路で自己ベストの５１秒９。無傷３連勝での重賞初Ｖへ万全だ。進化を遂げて３戦目を迎える。クレパスキュラーは、角馬場で体をほぐして坂路へ向かうとタイセイモノリス（３歳未勝利）を大きく追走す