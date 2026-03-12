俳優舘ひろし（75）主演映画「免許返納！？」（河合勇人監督、6月19日公開）に、大地真央、真矢ミキ、南野陽子、MEGUMI、八嶋智人が出演することが11日、分かった。舘と大地はNHK大河ドラマ「功名が辻」（06年）で信長と市を演じて以来、20年ぶりの共演となる。舘演じる映画スターの免許返納をめぐるドタバタコメディー作品。大地は、主人公と時代を作ってきた大御所女優を演じ「舘さんとは昔からのお知り合いですが、共演は、大河