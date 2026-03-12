UEFAチャンピオンズリーグ・ラウンド16。レヴァークーゼンとアーセナルの一戦が行われた。リーグフェーズ首位突破のアーセナルに対し、しっかりとレヴァークーゼンが守るという形で試合はスタート。開始早々にギェケレシュの入れ替わりを手で止めたアンドリヒがイエローカードを受けるものの、統制されたローブロックでアーセナルの侵入を許さない。アーセナルはおもに右サイドを起点に崩しにかかり、19分にはマルティネッリのシュ