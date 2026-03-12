上富良野町で今月（２０２６年３月）、なだれによる事故がすでに2件発生していることから、道警などがきのう（３月１１日）スキーヤーなどに注意を呼びかけました。（警察官） ビラわたし「雪崩に気を付けてください」バックカントリーを楽しもうというスキーヤーなどに手渡されたのは、なだれの巻き込まれに注意を呼び掛けるチラシです。上富良野町の上富良野岳では今月5日とおととい（１０日）、