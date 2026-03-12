イタリアは勝てば文句なし。負けてもロースコアであれば1次ラウンド突破となる(C)Getty Imagesワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次ラウンドB組が予想外の展開を迎えている。3月10日、イタリアが優勝候補の米国を8-6で下し、3連勝。米国は3勝1敗でプールBの日程を終了。11日のイタリア対メキシコ戦の結果次第で、米国の敗退が決定する。【動画】最後はジャッジが空振り三振…米国がイタリアに敗れた瞬間を見るここ