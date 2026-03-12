レバノンのイスラム教シーア派組織、ヒズボラが11日、イスラエルに対し、およそ100発のロケット弾を発射しました。攻撃を受け、イスラエル軍も大規模な空爆を行っています。イスラエルメディアによりますと、イランと共闘するレバノンのイスラム教シーア派組織、ヒズボラは11日、イスラエル北部にロケット弾およそ100発を発射する大規模な攻撃を行いました。この攻撃により、少なくとも2人がケガをしています。攻撃を受け、イスラ