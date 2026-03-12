◇プロ野球 オープン戦 中日3-1ヤクルト(11日、バンテリンドーム)ヤクルトの奥川恭伸投手が中日とのオープン戦に先発登板し、4回無安打無失点の好投を披露しました。奥川投手はこの日の初回、2つのフォアボールで2アウト1塁2塁としますが、5番・サノー選手から見逃し三振を奪い無失点とします。2回は三者凡退の好投を披露。3回と4回はフォアボールでランナーを出しますが無安打に抑え、4回無安打無失点でマウンドを降りました。前